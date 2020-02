Ghali: Sanremo, canzoni, DNA, Salmo, Instagram (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ghali è un rapper italiano di origini tunisine, nato a Milano il 21 maggio 1993.Ghali si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, in qualità di ospite, durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ghali: Sanremo, canzoni, DNA, Salmo, Instagram 07 febbraio 2020 20:04. blogo

