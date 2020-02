Ghali a Sanremo 2020 cade dalle scale ma è un trucco: video del medley al Festival (video) (Di sabato 8 febbraio 2020) C'è ancora Italia al Festival, con Ghali a Sanremo 2020 che debutta sul palco del Teatro Ariston a qualche giorno dal rilascio del suo nuovo album, DNA, per il quale ha previsto diverse collaborazioni tra cui quella con Salmo nel primo singolo estratto. Il Festival di Sanremo è l'occasione per cantare Cara Italia, brano con il quale ha raggiunto il grande successo dopo i primi anni dedicati alla musica, ma anche per Wily Wily e Boogieman, in collaborazione con Salmo. Da DNA, in uscita il 20 febbraio, Ghali presenta anche il nuovo singolo Good Times, annunciato da Amadeus sul palco di Sanremo. L'Orchestra introduce l'esibizione di Ghali Ad aprire l'ospitata di Ghali è l'Orchestra di Sanremo, che in questi giorni ha tenuto in piedi lo spettacolo mostrando una professionalità magistrale. L'intro ha anticipato la hit Cara Italia, con la quale Ghali ha calcato - per la prima volta ... optimaitalia

