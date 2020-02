GF Vip: Paola Di Benedetto racconta com’è nata la sua storia con Federico Rossi e che cosa hanno intenzione di fare alla fine del reality (Di venerdì 7 febbraio 2020) Paola Di Benedetto si è lasciata andare al racconto della sua storia d’amore con Federico Rossi nella Casa del Grande Fratello Vip GF Vip: Paola Di Benedetto svela come ha conosciuto Federico Rossi Paola Di Benedetto è stata Madre Natura nella settimane dizione di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Dopo quell’esperienza ha partecipato a L’Isola dei Famosi e ora è una concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un fidanzato storico, Matteo Gentili, un flirt con Francesco Monte andato a finire male, da un anno e mezzo la modella vicentina ha una relazione con Federico Rossi. Lui è il cantante del duo Benji e Fede e negli ultimi mesi la coppia ha fatto molto discutere ed è stata sempre presente sulle pagine di gossip. Nella Casa, parlando con Barbara Alberti, Paola ha ricordato come ha conosciuto il cantante. Lei non sapeva chi fossero ... kontrokultura

KontroKulturaa : GF Vip: Paola Di Benedetto racconta com'è nata la sua storia con Federico Rossi e che cosa hanno intenzione di fare… - francescap_93 : Ma scusa Paola che dice che 'io non conosco Patrick conosco solo la versione giocosa' gli ha mai fatto domande sull… - zazoomnews : Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto sulla convivenza: Perché no?! - - #Grande #Fratello #Paola #Benedetto… -