GF Vip | Andrea Montovoli confessa: “Avrei fatto l’attore per adulti” (Di venerdì 7 febbraio 2020) GF Vip |Andrea Montovoli ha confidato ai suoi compagni di viaggio che se non avesse avuto problemi con le telecamere avrebbe fatto l’attore per adulti Andrea Montovoli ha confidato a Clizia Incorvaia di riscontrare alcuni problemi di astinenza durante la sua permanenza al GF Vip. Il bell’attore inizia a sentire la mancanza di un rapporto … L'articolo GF Vip Andrea Montovoli confessa: “Avrei fatto l’attore per adulti” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

infoitcultura : GF Vip, Andrea Montovoli confessa di voler abbandonare la Casa - gayburg : Grande Fratello Vip. Andrea Montovoli pronto ad abbandonare per sottrarsi al gossip -