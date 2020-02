Gessica Notaro contro Junior Cally, “indossa la maschera per fare show io perchè mi hanno sfregiata” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gessica Notaro interviene contro il rapper Junior Cally Gessica Notaro interviene contro il rapper Junior Cally dicendo che mentre lui indossa la maschera per fare il sole invece perché è stata protagonista suo malgrado di una violenza. La donna spiega che i due hanno una cosa in comune. Ovvero la maschera. Lei in pratica sostiene che il rapper vuole idolatrare la violenza per fare spettacolo, mentre invece lei è obbligata a difendersi da quello che ha subito. All’Ariston, si presenteranno entrambi. La donna sarà presente con il cantante Antonio Maggio nell’apertura della kermesse. La modella, ex Mister Riminese, è stata vittima di un’aggressione subita dall’ex fidanzato che la sfregia con l’acido punto dopo l’incontro con Notaro, lei ha pubblicato una fotografia in cui fa emergere una serie di anomalie nel modo in cui il rapper si esprime. Gessica e ... kontrokultura

