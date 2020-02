Germania, sale il livello del Reno dopo le piogge e la neve dei giorni scorsi: le città si preparano contro le inondazioni [FOTO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) dopo le forti piogge e la neve in montagna dei giorni scorsi, il Reno ha rotto gli argini in diversi punti nella Renania Settentrionale-Westfalia e le città interessate dal suo passaggio stanno correndo ai ripari per evitare inondazioni (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). A Düsseldorf, è stata chiusa la porta del vecchio porto, che fa da collegamento con la città vecchia, per impedire che l’acqua del Reno scorra verso il centro. A Xanten, i campeggi sulle rive del Reno sono stati evacuati. A Leverkusen, il ponte navale dell’estuario di Wupperm sarà chiuso nel fine settimana. A Colonia-Rodenkirchen sono stati installati elementi mobili di protezione dalle inondazioni. A Duisburg, la porta Mariensperr nel porto interno è stata chiusa per proteggere il centro città. Le dighe vengono controllate regolarmente e alcune strade di accesso ... meteoweb.eu

