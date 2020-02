Georgina Rodriguez sorprende Cristiano Ronaldo con un regalo di lusso (Di venerdì 7 febbraio 2020) La modella Georgina Rodriguez in occasione del compagno di Cristiano Ronaldo, oltre ad organizzare una festa a sorpresa ha stupito il suo calciatore con un regalo un potente Suv dal valore di 600mila euro impacchettato con un fiocco rosso tra applausi e coriandoli. Gli auguri social “all’uomo della sua vita” Georgina li fa postando il video che racconta le emozioni del fuoriclasse che bacia e abbraccia la compagna, il figlio maggiore e gli amici. Torta a tema che ricalca la forma CR7 in cioccolato bianco e nero e in regalo una potente auto che va ad arricchire il già lussuoso parco macchine di casa Ronaldo. “Grazie al mio amore per questa sorpresa” ha commentato il campione. musicaetesti.myblog

FcInterNewsit : Sanremo, Amadeus fa la sorpresa a Georgina Rodriguez: la maglia della Juve è quella... nerazzurra di Lukaku - SkySport : #Georgina e #CristianoRonaldo al Festival di #Sanremo: tutte le FOTO #Sanremo20 #Sanremo70 @SanremoRai - Corriere : ?? Siete pronti? Sta per cominciare la terza serata del #FestivalSanremo2020 (e pare che andremo oltre le 2...)… -