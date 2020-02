Georgina Rodriguez incinta | il pancino sospetto sul palco di Sanremo

Sanremo - il tango di Georgina Rodriguez incanta l'Ariston : "Me l'ha insegnato Cristiano" - : Francesca Galici Georgina Rodriguez sorprende tutti e sul palco dell'Ariston si esibisce in un tango appassionato che incanta Sanremo e Cristiano Ronaldo in prima fila La presenza di Georgina Rodriguez sul palco del teatro Ariston di Sanremo nella terza serata del Festival è in parte offuscata dalla presenza di Alketa Vejsiu, conduttrice albanese dalla parlantina sciolta che ha letteralmente catalizzato l'attenzione della sala. La ...

Il tango incerto di Georgina Rodriguez a Sanremo 2020 - “Era la prima volta” ma danza fin da piccola : La prima volta di Georgina Rodriguez sul palco di Sanremo 2020 coincide con il primo tango mai ballato dalla compagna di Cristiano Ronaldo. “Era la prima volta, non lo avevo mai ballato” ha detto la modella che ha studiato danza in da quando era giovanissima. Ma il tango no, non ha convinto il pubblico dell’Ariston.Continua a leggere

Festival di Sanremo 2020 - la diretta della terza serata. Georgina Rodriguez balla un tango sensualissimo e poi bacia Cristiano Ronaldo – FOTO e VIDEO : Ci risiamo. Stavolta per il terzo atto del Festival di Sanremo 2020: è la serata dei duetti. Non con i loro brani inediti, ma con le cover di brani storici della storia del Festival. La fine della puntata, da scaletta, è fissata per le 2.03. Sarà una lunghissima serata. Alla guida, con Amadeus, ci sono la star albanese Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, con Cristiano Ronaldo seduto in prima fila che la guarda ammirato. In ...

Sanremo 2020 : Georgina Rodriguez balla un tango sexy - poi il bacio con Cristiano Ronaldo. «Bellissimi» : Sanremo 2020: Georgina Rodriguez balla un tango sexy, poi il bacio con Cristiano Ronaldo. «Bellissimi». Momento romantico nella terza serata del Festival della Canzone...

Il tango di Georgina Rodriguez - che poi porta i fiori a Cristiano Ronaldo : Il tango Georgina Rodriguez è stato un altro dei momenti cult della terza serata del Festival di Sanremo 2020. La compagna di Cristiano Ronaldo si è esibita sulle note della danza argentina, presentata da Amadeus non senza un qualche timore reverenziale nei confronti di un Cristiano Ronaldo alla cui gelosia il conduttore ha fatto allusioni. LEGGI ANCHE > Cristiano Ronaldo regala la sua maglia all’interista Amadeus tango Georgina, il ...

Sanremo 2020 - Georgina Rodriguez regala un tango bollente sotto gli occhi di Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez scalda il Festival di Sanremo 2020 ballando un tango argentino sul palco dell'Ariston. Per la verità la compagna di Cristiano Ronaldo - che la segue dalla prima fila - non sembra perfettamente a suo agio, ed a fine esibizione spiega il perché ad Amadeus: "È la prima volta in 25 an

Georgina Rodriguez - tango sensuale a Sanremo sotto gli occhi di CR7 : Georgina Rodriguez come spalla di Amadeus è apparsa alquanto impacciata sul palco dell’Ariston. Ma quando si è scatenata in un sensuale tango, è cambiato tutto. Georgina Rodriguez prima di arrivare sul palco dellì’Ariston si è allenata duramente per settimane in una nota scuola di ballo torinese. Lei, argentina di origine anche se è nata in […] L'articolo Georgina Rodriguez, tango sensuale a Sanremo sotto gli occhi di CR7 ...

Georgina Rodriguez porta Cristiano Ronaldo a Sanremo - maglia della Juve ad Amadeus interista : Cristiano Ronaldo siede in prima fila al teatro Ariston per assistere alla terza serata di Sanremo 2020. Sul palco c’è Georgina Rodriguez, la sua compagna che diventa per l’occasione espediente per inquadrare il campione più che valletta di Amadeus. Gag tra il campione della Juventus (che sfoggia un orologio il cui valore supera i 2 milioni di euro) e il padrone di casa: Ronaldo ha regalato all’interista Amadeus la maglietta della Juve.Continua ...

Georgina Rodriguez a Sanremo con l’abito lucente e scollatura - Ronaldo con la cravatta pastello : Luccicanti abiti, gioielli preziosi, tacchi a spillo e maxi scollature, Georgina Rodriguez porta sul palco di Sanremo glamour e sensualità sfilando sul palco dell'Ariston con vestiti da sera sparkling. Nel parterre anche Cristiano Ronaldo con abito scuro e cravatta pastello. Ecco tutti i look di Georgina Rodriguez a Sanremo 2020.Continua a leggere

Sanremo : Georgina Rodriguez fa una gaffe imbarazzante con Marco Masini : Georgina Rodriguez fa una gaffe con Marco Masini al Festival di Sanremo Quando si dice che sarebbe meglio chiamare delle brave conduttrici e/o vallette italiane, per condurre o per affiancare un presentatore durante una delle cinque serate del Festival di Sanremo, non è per scadere nel solito campanilismo che non fa guardare al di fuori di un paraocchi, ma lo si dice con cognizione di causa: è forse giustificabile Georgina Rodriguez, la ...

Sanremo 2020 - Georgina Rodriguez incanta l'Ariston. Poi la gag di Amadeus con la maglia dell'Inter : Sanremo 2020, Georgina Rodriguez incanta l'Ariston con un abito chiaro a sirena. La moglie di Cristiano Ronaldo ha fatto il suo esordio al Festival. Poi la gag di Amadeus con la maglia...

Sanremo 2020 - pagelle look terza serata : Georgina Rodriguez 6 - l'abito di paillettes è banale. Arisa versione infermiera : Sanremo 2020 arriva alla terza serata. Dopo quella di ieri che, dal punto dei vista dei look, è stata abbastanza soporifera, questa sera i "sorvegliati speciali" sono Georgina...