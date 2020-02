Georgina Rodriguez illumina Sanremo, ma il dettaglio non sfugge. E la voce già corre (Di venerdì 7 febbraio 2020) A Sanremo 2020 Georgina Rodriguez ha illuminato l’Ariston. La compagna di Cristiano Ronaldo (che era seduto in prima fila) è stata una delle co-conduttrici di Amadeus della terza serata del Festival. La modella nata in Argentina ha fatto il suo ingresso sul palco con un abito lungo a sirena, capelli sciolti e un vistoso collier. Nel dettaglio, Georgina ha indossato un modello a sirena color champagne tempestato di cristalli con scollatura off-shoulder e lunghe maniche aderenti creato per lei dalla stilista Alessandra Rinaudo, Chief Artistic Director di Atelier Pronovias che, come riporta Cosmopolitan, ha raccontato: “Ho studiato la sua femminilità e ho iniziato ad abbozzare un vestito che potesse rappresentare al meglio la sua sensualità ed eleganza – così ho ideato questo abito, che con la sua essenzialità dei tagli e la sua ricchezza dei tessuti ha fatto risplendere Georgina come un ... caffeinamagazine

