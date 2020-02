Georgina Rodriguez, cachet in beneficenza: perché non lo ha detto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Georgina Rodriguez: il cachet sanremese devoluto in beneficenza: ecco perché non lo ha detto Georgina Rodriguez, secondo quanto trapelato nelle scorse ore, avrebbe devoluto in beneficenza l’intero cachet ricevuto per la sua partecipazione al 70esimo Festival di Sanremo. A riportare la notizia sono stati L’Arena del Cacio e Mole24, i quali hanno reso noto che … L'articolo Georgina Rodriguez, cachet in beneficenza: perché non lo ha detto proviene da Gossip e Tv. gossipetv

SkySport : #Georgina e #CristianoRonaldo al Festival di #Sanremo: tutte le FOTO #Sanremo20 #Sanremo70 @SanremoRai - SkyTG24 : #Sanremo2020, Georgina Rodriguez e il suo tango sul palco dell'Ariston. In prima fila, ad applaudirla, c'era il com… - BrunoRusciano : RT @Una_Gioia_Mai: Vi siete indignati per i € 25.000 di compenso a Rula Jebreal che ne devolverà metà a una donna violentata dall'Isis. Non… -