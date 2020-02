Gaia e Camilla morte a Corso Francia, municipio: “Presto barriere per impedire scavalco guardrail” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si è tenuto ieri il vertice Simu su Corso Francia, al fine di individuare gli interventi da realizzare nel breve e nel lungo termine. Il municipio ha annunciato che saranno installate a breve delle barriere per impedire ai pedoni di scavalcare il guardrail, e che sarà introdotto il giallo tra il verde e il rosso nei cinque semafori. fanpage

