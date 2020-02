‘Fu omicidio volontario, riaprire il caso Vannini’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) omicidio Vannini, il Pg della Cassazione chiede di riaprire il processo e di annullare la sentenza della Corte d’Assise d’Appello: “Fu omicidio”. Possibile svolta nel caso dell’omicidio Vannini. Il Pg della Cassazione ha chiesto di riaprire il processo Vannini e di annullare la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma, che aveva ridotto la condanna per Ciontoli da 14 a 5 anni dii reclusione. fonte foto https://twitter.com/ Il pg della corte di Cassazione chiede di riaprire il processo sull’omicidio di Vannini Per il Pg fu “omicidio volontario e serve un nuovo processo“, necessario per fare luce e per rendere giustizia a Vannini e ai parenti della vittima. Inoltre il Pg della Cassazione ha definito gravissimi e quasi disumana la vicenda. “Vannini è morto per un ritardo di 110 minuti nei ... newsmondo

MediasetTgcom24 : Caso Vannini, Pg Cassazione: riaprire il processo, fu omicidio volontario #MarcoVannini - HuffPostItalia : 'L'omicidio di Vannini fu volontario, non colposo. Rifare l'Appello': le richieste del pg in Cassazione - fede_aresu : RT @redazioneiene: Omicidio #Vannini, il pg della Cassazione chiede un nuovo Appello: 'Fu una morte disumana considerati i rapporti degli i… -