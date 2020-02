Frongia: nessun prolungamento concessione, respinto ricorso Alma Nuoto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – “Un’altra vicenda a favore di Roma Capitale, il Tar respinge il ricorso della SSD Alma Nuoto. Un altro traguardo per l’Amministrazione che si traduce in una maggiore tutela a favore dei cittadini, dello sport e delle dinamiche fisiologiche del mercato”. Lo scrive su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. “Roma Capitale ha un patrimonio enorme di impianti sportivi che vengono messi a disposizione della collettivita’ attraverso la concessione a societa’ private, durante la quale spesso si rendono necessari interventi di manutenzione, a carico del concessionario, in cambio dei quali viene riconosciuto un prolungamento della concessione stessa.” “È quello che e’ successo alla SSD Alma Nuoto- continua l’assessore- che ‘abita’ nei locali comunali sportivi dal 1985 e, a ... romadailynews

