Friends: la tanto attesa reunion arriva su HBO Max (Di venerdì 7 febbraio 2020) Qualche mese dopo il 25°anniversario della serie tv, arriva l'annuncio della reunion di Friends, che avverrà grazie a HBO Max. I tanto amati personaggi di Friends stanno per tornare, grazie a una reunion organizzata da HBO Max per un episodio molto speciale, evento che aiuterà a lanciare la nuova piattaforma streaming della rete americana. Secondo quanto riportato da Deadline, l'episodio costerà 20 milioni di dollari e sarà trasmesso da HBO Max, dopo che la società è riuscita ad accaparrarsi i diritti della serie Friends. A quanto pare, il network ha lavorato molto per riunire il cast originale, formato da Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross). Altra notizia ... movieplayer

