Frecciarossa deragliato, proclamato uno sciopero dei treni per oggi 7 febbraio: gli orari (Di venerdì 7 febbraio 2020) E’ stato proclamato dai sindacati per la giornata di oggi uno sciopero dei treni in tutta Italia: disagi in vista per i viaggiatori. sciopero dei treni Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 di oggi è in atto uno sciopero dei dipendenti del Gruppo FS Italiane proclamato dalle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAST CONFSAL, UGL TAF e ORSA FERROVIE. Sempre nella giornata di oggi altre sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero dalle ore 9:00 alle ore 17:00. “Noi facciamo lo sciopero per parlare dei nostri amici, lavoratori che sono mancati ma per far parlare anche di sicurezza. Ci saranno già degli incontri stamattina con trenitalia, con Rfi perchè le risposte, adesso, le vogliamo subito”. Lo spiega stamattina Giovanni Abimelech (Fit-Cgil). “Perché – ha aggiunto il sindacalista – le procedure di sicurezza devono essere messe a posto. Dobbiamo ... 2anews

SkyTG24 : Un #frecciarossa è deragliato vicino a #Lodi, il bilancio è di due morti e 30 feriti. Le prime immagini ?? - poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -