Frecciarossa deragliato, Cesare Pozzi: "La rete ferroviaria e il ciclo di manutenzione sono sotto stress" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il lascito dell’incidente ferroviario nel Lodigiano è la grande questione della sicurezza e della manutenzione. Il deragliamento del Frecciarossa poteva essere evitato? L’ipotesi dell’errore umano, su cui stanno lavorando gli inquirenti, è l’unica causa? Quesiti girati a Cesare Pozzi, professore di Economia industriale all’Università Luiss, che in un’intervista a Huffpost mette le cose in chiaro: “La rete ferroviaria in Italia è sotto stress”.Professore, partiamo dal quadro che sta emergendo in queste ore. Il treno è deragliato per colpa di uno scambio posizionato male e senza corrente elettrica. Si può archiviare la questione con il doppio errore umano?Il tema dell’errore umano sicuramente c’è, il problema è che va adeguatamente contestualizzato. ... huffingtonpost

