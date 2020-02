Frecciarossa deragliato a Lodi, c’è l’errore umano dietro la tragedia? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il deragliamento del Frecciarossa Milano-Salerno di ieri mattina sarebbe, molto probabilmente, dovuto ad uno scambio rimasto aperto. Il tratto in cui si è verificato l’incidente, nei pressi di Lodi, infatti, era stato oggetto di lavori di manutenzione. Sotto accusa proprio lo scambio che sarebbe risultato aperto e disalimentato. Deragliamento Frecciarossa, indagini in corso Sin dai primi momenti successivi all’incidente si sono iniziate ad indagare le cause che potevano aver portato al deragliamento. Singolare il fatto che, proprio in quel tratto, al chilometro 166+771, ci fossero stati nella notte precedente dei lavori di manutenzione. Ad essere incriminato lo scambio presente sul posto che sarebbe stato dimenticato aperto dagli addetti ai lavori. Il Frecciarossa proveniente da Milano era il primo convoglio a transitare in quel punto ieri mattina alle 5:30 circa. Lo scambio ... kontrokultura

SkyTG24 : Un #frecciarossa è deragliato vicino a #Lodi, il bilancio è di due morti e 30 feriti. Le prime immagini ?? - poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -