Francia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2020: orario, tv, guida streaming, programma (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mancano poco più di 24 ore: così come per gli uomini e per gli under 20, nel fine settimana si terrà la seconda giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile, che vedrà domani, sabato 8 febbraio in campo l’Italia, che alle ore 21.00 Italiane farà visita alla Francia, battuta nella prima giornata dall’Inghilterra. Il secondo match del torneo verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento sulla piattaforma Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della partita. Di seguito il programma dell’incontro Francia-Italia del Sei Nazioni di rugby femminile con l’indicazione dell’ora Italiana della sfida. programma Francia-Italia SEI Nazioni rugby femminile 2020 I giornata Sabato 8 febbraio a Limoges Francia v Italia ore 21.00 Diretta tv su Eurosport 1 Diretta streaming su ... oasport

