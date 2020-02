Francia: a dicembre produzione industriale -2,8% su mese (Di venerdì 7 febbraio 2020) Parigi, 7 feb. (Adnkronos) – La produzione industriale in Francia, a dicembre, ha registrato un calo del 2,8% rispetto al mese precedente. A novembre era rimasta stabile. Lo rende noto l’Insee, l’istituto di statistica francese in un comunicato. A dicembre la produzione manifatturiera ha registrato un calo del 2,6% rispetto a novembre dopo -0,4% il mese precedente. L'articolo Francia: a dicembre produzione industriale -2,8% su mese CalcioWeb. calcioweb.eu

