Francesco Gabbani: storia finita con Dalila Iardella. Chi è la nuova fidanzata (Di venerdì 7 febbraio 2020) La storia d’amore fra Francesco Gabbani e Dalila Iardella è finita. A svelarlo il cantautore e star di Sanremo 2020 che ha svelato di avere una nuova fidanzata. La relazione fra la tatuatrice e il cantautore era uscita alla luce del sole quando lui aveva trionfato al Festival con Occidentali’s Karma. In quell’occasione Dalila, molto riservata e timida, aveva rilasciato qualche intervista, svelando di essere molto fiera del suo fidanzato. Gabbani aveva poi raccontato al settimanale DiPiù di essere legato da molti anni alla Iardella, l’unica che era riuscita a sostenerlo anche nei momenti più duri e difficili della sua carriera. “Abbiamo rischiato di lasciarci più volte – aveva confessato -, lei mi urlava ‘Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare come faccio io’. Dopo quattro anni di convivenza, ora mi torna difficile pensare alla mia ... dilei

