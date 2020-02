Francesca Sofia Novello: chi è la fidanzata di Valentino Rossi, lavoro, Instagram e anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Impariamo a conoscere meglio Francesca Sofia Novello, tra le conduttrici che accompagneranno Amadeus durante la quarta puntata della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Un nome che ha fatto discutere, al centro di aspre polemiche nelle settimane precedenti all'inizio della kermesse, a causa delle parole che il direttore artistico della manifestazione ha utilizzato per presentare la ragazza alla stampa.Nata nel 1994 ad Arese, in provincia di Milano, Francesca Sofia Novello ha 26 anni e di mestiere fa la modella (alta 1,78 metri per . Modella di lingerie, soprattutto. La professione, che mette in risalto la sua indubbia bellezza ed armonia, le permette di girare per il mondo e di partecipare ad alcune campagne di moda intimo molto prestigiose. Amante del cibo e della buona tavola, la modella ha confessato di non mangiare mai carboidrati per mantenere le forme che l'hanno ... blogo

