Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020 senza Valentino Rossi | il motivo

Nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione della quarta puntata del Festival di Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello ha avuto modo di rispondere alle domande dei giornalisti. Cosa farà stasera, come si sente a poche ore dal debutto, che cosa pensa di quello che le altre donne hanno fatto sul palco dell'Ariston, cosa pensa delle tante polemiche nate in queste settimane…Tantissime le domande fatte alla modella che non si è tirata indietro e ha risposto ai giornalisti. E poi chiaramente la grande curiosità, visto quello che è successo ieri con Georgina: stasera anche il suo fidanzato sarà in prima fila per fare il tifo? Ieri Cristiano Ronaldo per molti minuti ha monopolizzato l'attenzione di tutti, questa sera succederà anche con Valentino Rossi? Fans del campione probabilmente delusi: Valentino è in oriente per alcuni test della MOTO GP quindi non

