FOTO Francesca Novello al Festival di Sanremo: la fidanzata di Valentino Rossi condurrà con Amadeus stasera (Di venerdì 7 febbraio 2020) Francesca Novello sarà grande protagonista questa sera al Festival di Sanremo 2020, la bellissima modella sarà infatti accanto ad Amadeus nella conduzione della quarta serata della celeberrima kermesse canora giunta alla sua 70ma edizione. La splendida fidanzata di Valentino Rossi sarà impegnata sul palco del Teatro Ariston dove potrà sfoggiare tutta la sua acclarata bellezza e mostrare al grande pubblico italiano (ieri un picco di 15,5 milioni di telespettatori!) la sua bravura e la sua simpatia. La 25enne è già molto nota per la sua elegenza, per il suo fascino, per essere un’eccellenza nel campo della moda e naturalmente per la relazione amorosa con il centauro di Tavullia che dura da ormai due anni. Di seguito alcune FOTO di Francesca Novello scattate in occasione della conferenza stampa riservata alla quarta serata del Festival di Sanremo 2020 (si è svolta oggi venerdì 7 ... oasport

