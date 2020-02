Forum, il giudice Melita Cavallo versa l'acqua ma manca il bicchiere - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gianni Nencini Momenti di imbarazzo nello studio di Forum, l'amatissima giudice Melita Cavallo prova a versare dell'acqua in un bicchiere ma qualcosa va storto… Melita Cavallo è entrata nella squadra dei giudici di Forum da un paio di anni, ma ha già conquistato il pubblico televisivo e il popolo del web grazie alla sua determinazione e ad alcune simpatiche gaffe che sono subito diventate virali in rete. Dopo la laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche a Napoli, e una borsa di studio all’Università di Cincinnati, in Ohio, Melita Cavallo nel 1970 ha vinto il concorso in magistratura. Successivamente è stata presidente del Tribunale per i minorenni di Roma e giudice minorile a Milano e a Napoli. Tra gli incarichi ricoperti anche quello di presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali, Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e presidente ... ilgiornale

