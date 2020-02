Formula 1, svelata la nuova Haas (FOTO) (Di venerdì 7 febbraio 2020) E’ stata svelata la nuova Haas. Il team ha deciso di presentare la vettura attraverso immagini. Primo appuntamento a Barcellona. ROMA – A sorpresa è stata svelata la nuova Haas. Tutti si aspettavano di scoprire la vettura a Barcellona il prossimo 19 febbraio ma il team ha sorpreso tutti lanciando la livrea sui propri canali social. Si è trattato solo di ‘un assaggio’ visto che per conoscere meglio i dettagli della vettura bisognerà aspettare i test di Barcellona, primo appuntamento di una stagione che si preannuncia molto complicata per il team che ha la base tecnica presso la Dallara. E in questo 2020 cambia la livrea con un ritorno a un grigio molto chiaro e una bordatura rossa. Il motivo? La fine della collaborazione con Rich Energy. Gli obiettivi della Haas La stagione del riscatto per la Haas. Nella seconda parte del 2019 la scuderia ... newsmondo

