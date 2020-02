FORMAZIONI Roma Bologna: Fonseca si affida a Mkhitaryan, dentro Barrow (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Roma Bologna Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma-Bologna, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/2020. Mkhitaryan torna titolare dopo l’infortunio, Fonseca schiera anche Under. Mihajlovic si affida a Barrow e Palacio, con Orsolini sulla destra. Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

