Foggia, cerca di uccidere la sorella con un paio di forbici: arrestato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, ad Apricena. L'uomo, un 46enne del posto, ha cercato anche di colpire un vicino di casa intervenuto sentendo le urla della donna Ha provato ad uccidere la sorella con un paio di forbici. È l'ennesimo caso di violenza tra le pareti domestiche. È accaduto ad Apricena, un Comune di appena tredicimila abitanti. Si tratta di un piccolo paese in provincia di Foggia. Un uomo di 46 anni, armato di forbici, ha tentato di ferire prima la sorella, come detto, e poi un vicino di casa che, sentite le urla della donna, è intervenuto. L'uomo, in preda ad un raptus di follia, avrebbe anche minacciato di morte gli altri suoi famigliari. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Apricena. Anche uno dei militari è stato aggredito dall'uomo. Il 46enne, poi, è stato tratto in arresto e ora dovrà rispondere del reato di ... ilgiornale

starksmagic : RT @massimo4951: Stellina,e’piu’ di 1 anno che cerca casa,più di 1 anno che e’ li che aspetta ,possibile che una taglia piccola nn trova ca… - i_danesi : RT @massimo4951: Stellina,e’piu’ di 1 anno che cerca casa,più di 1 anno che e’ li che aspetta ,possibile che una taglia piccola nn trova ca… - Mariste94312737 : RT @massimo4951: Stellina,e’piu’ di 1 anno che cerca casa,più di 1 anno che e’ li che aspetta ,possibile che una taglia piccola nn trova ca… -