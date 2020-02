Fitch conferma rating Italia: BBB e outlook negativo (Di sabato 8 febbraio 2020) Il rating dell’Italia è stato confermato sul BBB con outlook negativo da parte di Fitch. L’agenzia: “Dubbi sulla durata della maggioranza”. WASHINGTON (STATI UNITI) – Il rating dell’Italia da parte di Fitch è rimasto sul BBB con outlook negativo. “La classificazione – si legge nella spiegazione citata da Repubblica – riflette il livello estremamente alto del debito pubblico, il bassissimo andamento della crescita del Pil, l’incertezza della politica economica e i rischi associati alle proiezioni sul debito. Anche del debito netto esterno relativamente alto e la qualità degli attivi bancari, in miglioramento ma ancora debole, pensando sul rating“. I dubbi sul futuro di questo Governo L’agenzia di rating ha espresso i propri dubbi sulla durata fino al 2023 di questo Governo: “Sebbene la Lega non abbia ... newsmondo

