First Ladies: arriva la serie tv con Viola Davis nei panni di Michelle Obama (Di venerdì 7 febbraio 2020) Showtime ha ordinato ufficialmente la prima stagione della serie tv First Ladies, in cui Michelle Obama verrà interpretata da Viola Davis. First Ladies, grazie all'accordo tra Showtime e Lionsgate Television, ha ottenuto l'approvazione per la realizzazione di una prima stagione che avrà l'attrice premio Oscar Viola Davis tra i protagonisti della serie con il ruolo dell'ex First lady Michelle Obama. L'autore e creatore dello show è Aaron Cooley, affiancato da Julius Tennon, Cathy Schulman, Jeff Gaspin e Brad Kaplan. Al centro di First Ladies ci sarà il fondamentale ruolo istituzionale e politico delle donne alla Casa Bianca. Alternando il focus dalla vita privata al lavoro, saranno approfondite le storie di leggendarie First lady come Eleanor Roosevelt, Betty Ford e, per l'appunto, ... movieplayer

