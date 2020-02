Fiorentina-Atalanta, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fiorentina-Atalanta è il primo anticipo del sabato della ventitreesima giornata di Serie A. Le due squadre si sono recentemente affrontate in Coppa Italia e a sorpresa ad avere la meglio è stata la squadra allenata da Iachini: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Fiorentina – Atalanta sabato ore 15:00 L’Atalanta sta vivendo un periodo particolare. Ha vinto solo tre delle ultime sette partite di campionato (per il resto due pareggi e due sconfitte), ma tutte le vittorie sono arrivate con almeno cinque gol di scarto. Quando vince, l’Atalanta dilaga, ma nelle difficoltà non riesce a essere cinica. Su questo aspetto l’allenatore Gasperini dovrà lavorare, in particolare in vista della difficile trasferta di Firenze contro una squadra rinvigorita da Iachini. Fiorentina e Atalanta in questo 2020 si sono già affrontate in ... ilveggente

