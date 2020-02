Fiorentina-Atalanta (sabato, ore 15, Sky): battere ancora Gasperini. Torna Castrovilli Formazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) FIRENZE – Riecco l’Atalanta. E, probabilmente, riecco di nuovo in campo Gaetano Castrovilli, sulle cui condizioni si è mostrato ottimista Beppe Iachini. L’imperativo, anche per i tifosi, è battere nuovamente Gasperini. L’allenatore, ovvio, mostra amarezza per le ultime due sconfitte, con l’Inter a San Siro in Coppa Italia (con il rigore negato a Caceres) e … firenzepost

