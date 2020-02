Fiorello: «Tiziano Ferro mi ha scatenato contro l’odio. Sono stato male per gli insulti…» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Rosario Fiorello, in un’intervista pubblicata su Tpi, riportata da diversi quotidiani tra cui Adnkronos, ha voluto dire la sua sull’hashtag lanciato da Tiziano Ferro e le polemiche che ne Sono seguite. Con Selvaggia Lucarelli lo showman siciliano si è sfogato, non tacendo il proprio disappunto per quanto successo in queste ultime ore: «Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa!», ha affermato il mattatore di Raiuno. Fiorello: «Tiziano Ferro mi ha scatenato contro l’odio. Sono stato male per gli insulti…» «Tiziano Ferro un po’ di tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso (a Che tempo che fa, a novembre), ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #Fiorellostattezitto, ho ricevuto ... urbanpost

