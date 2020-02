Fiorello: "Tiziano Ferro mi ha scatenato contro l'odio. Non sono permaloso, sono stato male per gli insulti" (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Tiziano mi ha scatenato contro l’odio. sono stato male per gli insulti, non sono permaloso”. In un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per The Post Internazionale, Fiorello torna sulla polemica con Ferro, scatenata dopo che il cantante ha lanciato dal palco di Sanremo l’ironico hashtag #FiorelloStatteZitto. Una battuta giudicata “infelice”, che ha portato la discussione in cima ai trend topic di twitter, scatenando un involontario attacco al mattatore. Si legge su The Post Internazionale: “Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #Fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci ... huffingtonpost

