Fiorello si traveste da Coniglio del Cantante mascherato, Teo Mammucari: “Grande Fiore” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Perché Fiorello ha indossato nella quarta puntata di Sanremo un vestito e la maschera di un Coniglio? Lo showman, come aveva promesso, ha scelto il costume con cui Teo Mammucari ha vinto la prima edizione del format televisivo di Rai 1 "Il Cantante mascherato", condotto da Milly Carlucci e concluso solo pochi giorni fa. fanpage

