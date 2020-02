Fiorello minaccia di abbandonare Sanremo. La colpa è di Tiziano Ferro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fiorello è stato, ed è, il vero trascitore del Festival di Sanremo 2020. Le sue esilaranti battute, le sue imitazioni e i suoi interventi hanno letteralmente acceso il pubblico sia in teatro che da casa. Chi, ad esempio, non si è lasciato andare ad una risata quando lo showman siciliano ha imitato, con tanto di parrucca bionda, Maria De Filippi? Fiorello grande assenza della terza serata del Festival Ieri sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2020. Dopo i risultati eccellenti delle due precedenti, però, tutti hanno sentito il peso di una mancanza importante: quella di Fiorello. Il noto comico siciliano, infatti, ha preso davvero molto male le frecciatine della sera prima da parte di Tiziano Ferro. Il cantante, infatti, ha fatto notare come i tempi delle serate si dilungassero forse troppo. Ha fatto intendere, al contempo, che questi tempi biblici fossero dovuti ... kontrokultura

