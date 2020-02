Fiorello ha minacciato di lasciare il Festival dopo l’hashtag lanciato da Tiziano Ferro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Se la scalinata dell’Ariston ha provocato più di qualche problema a ospiti e cantanti (vedi i casi di Al Bano e Sabrina Salerno), la scaletta del Festival ha rischiato di far ‘cadere’ Fiorello. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, lo showman siciliano non avrebbe per nulla gradito la battuta di Tiziano Ferro in chiusura della seconda serata. L’hashtag lanciato dal cantautore di Latina – #Fiorellostattezitto – avrebbe porto il co-conduttore di Sanremo 2020 quasi al passo di addio. La situazione, dopo le tensioni durate quasi 24 ore, sarebbe poi rientrata grazie al lavoro di mediazione del direttore artistico Amadeus. LEGGI ANCHE > Il Festival dura troppo? Tiziano Ferro lancia l’hashtag #Fiorellostattezitto VIDEO All’indomani, prima della terza serata di giovedì, Tiziano Ferro ha deciso di scrivere un biglietto di scuse (un Xdono, ... giornalettismo

