Fiorello e la prima gag vestito da coniglio, come promesso (Di sabato 8 febbraio 2020) Fiorello rispetta le promesse e arriva vestito da coniglio del cantante mascherato. Un coniglio un po’ speciale, considerato cosa si nasconde dietro la maschera. L’apparizione dello showman nella quarta serata del festival è senza dubbio unica, tipica dello showman, che scende le scale ballando. Chi è questa sera? Il coniglio del Cantante Mascherato. Tra le risate generali del pubblico che lo accoglie i travestimenti di Fiorello per il successo degli ascolti Sanremo continuano. LEGGI ANCHE >>> Fiorello apre con una gag su Maria De Filippi a Sanremo 2020 VIDEO Fiorello è Maria De Filippi vestita da coniglio del Cantante Mascherato «Mi si stanno sciogliendo le orecchie, io sono il figlio di Milly Carlucci. Mi chiamo coniglio carlucci, siamo i conigli tattici nucleari». Queste le prime parole di Fiorello vestito da coniglio. Ma il meglio deve ancora venire. Sotto la ... giornalettismo

