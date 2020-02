Fiorello bacia Tiziano Ferro sulla bocca al Festival di Sanremo 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fiorello ha baciato Tiziano Ferro al Festival di Sanremo durante la loro esibizione di stasera In queste ore non si è fatto altro che parlare della discussione avvenuta tra Fiorello e il cantante di Latina, che aveva ironicamente lanciato l’hashtag #Fiorellostattezitto. Tanto si è detto sulla presunta lite, perfino che lo showman avrebbe abbandonato il … L'articolo Fiorello bacia Tiziano Ferro sulla bocca al Festival di Sanremo 2020 è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

PhantomhiveRay : Adesso pretendo la foto di Amadeus che bacia Fiorello, @trash_italiano non mi deludere. #Sanremo2020 - lavitamigliore3 : Uscitemi la gif di Amadeus che bacia Fiorello VI PREGOOOOO ???? #Sanremo2020 #Festivaldisanremo2020 - Pakibell2020 : @Fiorello @SanremoRai Bacia pure Amadeus...se riesci ad evitare il naso.?? -