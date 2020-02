Fiorello bacia Tiziano Ferro in bocca a Sanremo: “Adesso divorzio!” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Festival di Sanremo, Fiorello bacia Tiziano Ferro in bocca: “Adesso divorzio con Victor! Pace fatta tra Fiorello e Tiziano Ferro! Il cantautore e lo showman seppelliscono definitivamente le armi e hanno invitato sui social tutti a farsi una grossa risata. I due hanno pubblicato una foto in cui sono apparsi insieme, l’uno abbracciato all’altro. Il sorriso smagliante e compiaciuto di Tiziano Ferro campeggia sulla duck-face di Fiorello. La conferma della pace è arrivata sul palco del Teatro Ariston durante la quarta serata del Festival di Sanremo: Fiorello ha baciato Tiziano Ferro sulla bocca! Il cantante di Latina si è detto sorpreso dal gesto del comico siciliano e il pensiero è volato al marito Victor Allen: “Adesso divorzio”, ha detto in maniera ironica. Insomma, lo spettacolo deve continuare meglio senza dissapori pubblici, dopo la battuta infelice di ... lanostratv

