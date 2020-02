Finge di Essere un’Infermiera e Prende il Neonato dalle Braccia della Mamma: Lo Rapisce (Di venerdì 7 febbraio 2020) All’interno di un ospedale sudamericano, una Mamma ha vissuto un tremendo incubo. Dopo aver partorito, un’infermiera le ha preso il suo bimbo dalle Braccia, portandoglielo via. L’intento della presunta professionista, però, era un altro: voleva rapirglielo. La terribile vicenda è avvenuta nell’ospedale di Mederi, a Bogotà, la celebre capitale colombiana. Per fortuna, grazie all’attenzione dei vigilantes, ovvero gli addetti alla sicurezza locali, si è scongiurato il peggio e il piano della finta infermiera non ha trovato attuazione. Le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nei vari reparti dell’ospedale hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda. La donna si era vestita da infermiera e aveva girato nel reparto di ginecologia e ostetricia. Aveva dunque notato la neo-Mamma insieme al suo bambino e si era avvicinata a ... youreduaction

