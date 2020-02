Filiera latte, sporcizia e irregolarità i Nas chiudono attività di produzione e distribuzione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Pescara - Tre attività sospese, 430 chili di prodotti lattiero caseari sequestrati, 25 persone segnalate all'autorità sanitaria, 15 campioni prelevati per accertamenti e sanzioni per 40mila euro: è il bilancio delle ispezioni che i Carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito in tutto l'Abruzzo in imprese zootecniche e alimentari, caseifici, punti vendita e grande distribuzione organizzata, nell'ambito di una serie di controlli disposti per accertamenti sulla sicurezza alimentare nella Filiera del latte. In particolare, i militari per la Tutela della salute, agli ordini del tenente colonnello Domenico Candelli, in collaborazione con i servizi Veterinari delle Asl competenti, si sono concentrati su diversi aspetti, dal benessere dei bovini alle condizioni igieniche degli allevamenti, dalle analisi sul latte crudo a quelle sui prodotti lattiero caseari ... abruzzo24ore.tv

