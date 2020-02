Fibromialgia, Salerno lancia la terapia iperbarica ed il riconoscimento di malattia invalidante (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoArrivare al riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante, come avviene in altre regioni italiane. È la proposta lanciata dal convegno, ospitato nel pomeridiano oggi, presso Palazzo Sant’Agostino, sotto la guida e la direzione di Roberta D’Amato, Presidente Lions Club Salerno Duomo e dell’avvocato cassazionista Fabio Mammone, dell’Associazione ‘Andare Avanti’. Attraverso anche una petizione, da Salerno si punta ad affrontare le nuove frontiere terapeutiche e aspetti normativi‘ di questa malattia che colpisce in prevalenza le donne tra i 20 ed i 50. Si calcola che in Italia ci siano un milione e mezzo di persone colpite. L’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno è tra le prime in Italia ad aver attuato la terapia iperbarica contro la Fibromialgia, secondo un protocollo sperimentale internazionale. È un ... anteprima24

