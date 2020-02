Festival di Sanremo, Myss Keta senza maschera (FOTO) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le sue FOTO alla fine dell'articolo. La cantante Myss Keta, diventata famosa per non essersi mai mostrata senza la sua maschera, potrebbe essere la ragazza di una FOTO in metropolitana che è stata immortalata senza maschera. La curiosità legata al'artista milanese Miss Keta per le sue performance musicali ma anche per il mistero che si cela attorno al suo personaggio Nessuno delle persone che la seguono conosce la sua identità e lei gioca molto su questo aspetto. Si mostra sempre con il viso coperto mantenendo ma non solo, alimentando l'alone di mistero che la circonda. (Continua…) Questo suo metodo sta funzionando alla grande al di là del fatto se la sua musica piaccia o meno. Ma fatto sta, che forse finalmente è stata FOTOgrafata senza maschere! Infatti sul web sta impazzando la FOTO di una ragazza che sembra essere proprio lei Miss Keta. Un personaggio che ha oltre 112 ... howtodofor

sole24ore : #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore… - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… - Corriere : #PaoloPalumbo: «La mia non è la storia di un ragazzo sfortunato, ma di un ragazzo che non si è arreso. In questi an… -