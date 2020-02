Festival di Sanremo 2020, uno spettatore contesta Achille Lauro e Mara Venier sbotta: “Dategli il Valium, lo meno” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mara Venier scende in campo in difesa di Achille Lauro. È successo durante la diretta quotidiana di Rai Radio 2 dal Festival di Sanremo. La conduttrice di Domenica In stava intervistando il cantante romando quando ad un certo punto uno degli spettatori che stava assistendo al programma ha iniziato ad urlare “vergogna” riferendosi ad Achille Lauro e alla sua performance della prima serata ispirata al San Francesco di Giotto. Se il cantante è rimasto imperturbabile, lo stesso non si può dire invece di Mara Venier che l’ha prontamente rimproverato: “Date 10 gocce di Valium a questo ragazzo, rilassati – e poi in dialetto romanesco – rilassate figlio mio, Aripijate, rilassati, amore della zia, dategli il Valium”. Achille Lauro è scoppiato a ridere, mentre la regia ha fatto partire la colonna sonora di Rocky. “Ti dice niente David Bowie?! Ti ... ilfattoquotidiano

