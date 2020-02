Festival di Sanremo 2020, un fan chiede l’autografo a Riki e finisce nel tombino: ecco cosa è successo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un fan di Riccardo Marcuzzo in arte Riki è finito in un tombino mentre chiedeva al cantante in gara al Festival di Sanremo di fargli un autografo. La scena è stata immortalata dallo stesso Riki, che dopo averlo aiutato ad uscire dal tombino ha pubblicato tutto nelle sue Instagram stories. A quanto scrive il cantante, sembra che l’uomo si sia calato nel tombino, spostando la grata, per recuperare il pennarello caduto probabilmente mentre chiedeva l’autografo dal cantante. L’uomo non si è fatto nulla, anzi, nel filmato – che si conclude con un abbraccio tra lui e Riki – appare alquanto divertito dall’accaduto. L'articolo Festival di Sanremo 2020, un fan chiede l’autografo a Riki e finisce nel tombino: ecco cosa è successo proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - sole24ore : #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore… - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… -