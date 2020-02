Festival di Sanremo 2020, Marco Masini a FqMagazine: “Noi uomini rispetto alle donne siamo più vigliacchi perché nascondiamo la verità” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Marco Masini ha deciso di celebrare 30 anni di carriera artistica, sul palco del Teatro Ariston in gara con “Il Confronto”, scritto dallo stesso Masini con Federica Camba e Daniele Coro, e contenuto nell’album “Masini +1, 30TH Anniversary”, in uscita il 7 febbraio. Giovedì 6 febbraio, pensata per celebrare i 70 anni del Festival, Marco Masini accompagnato sul palco da Arisa, interpreterà “Vacanze Romane”, celebre brano con cui i Matia Bazar parteciparono al Festival di Sanremo nel 1983. Perché andare in gara a Sanremo? Ogni Sanremo è figlia del suo tempo. Nel 2004 andai a raccontare un desiderio di paternità che a 40 anni si ha con ‘L’uomo volante’. Credo sia giusto andare a Sanremo a raccontarsi perché è una vetrina importante per mettersi a nudo e per far capire quello che si è imparato negli anni. La mia passione è quella di raccontare le cose che ho visto e ... ilfattoquotidiano

sole24ore : #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore… - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… - Corriere : #PaoloPalumbo: «La mia non è la storia di un ragazzo sfortunato, ma di un ragazzo che non si è arreso. In questi an… -