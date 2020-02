Festival di Sanremo 2020, Le Vibrazioni a FqMagazine: “La musica spesso funziona più di una seduta dallo psicanalista” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, per la terza volta al Festival di Sanremo, in gara nella sezione Campioni con il brano “Dov’è”. Nello specifico è il quarto Sanremo per Sarcina che si è presentato da solista nel 2014. Partirà il 17 marzo dal Teatro Golden di Palermo “Le Vibrazioni in Orchestra di e con Peppe Vessicchio”, nei più importanti teatri d’Italia. Una curiosità Francesco Sarcina porterà la sua piccola Nina, ha 4 anni, al Festival per starle vicino. Con che state d’animo affrontate questo Festival? Siamo tranquilli rispetto la solito, ci arriviamo senza l’ansia da prestazione rispetto alle altre due volte. Ora ci presentiamo con una canzone che non ha nulla da dimostrare. In passato abbiamo lottato per far emergere la nostra anima rock, nonostante il nostro successo nasca grazie ad una ballad ... ilfattoquotidiano

sole24ore : #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore… - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… - Corriere : #PaoloPalumbo: «La mia non è la storia di un ragazzo sfortunato, ma di un ragazzo che non si è arreso. In questi an… -