Festival di Sanremo 2020, la scaletta della quarta serata: i cantanti in gara in ordine di apparizione. Con Amadeus Francesca Sofia Novello e Antonella Clerici (Di venerdì 7 febbraio 2020) Al Festival di Sanremo 2020 la gara si infiamma con tutti e 24 i brani inediti in gara. Ecco l’ordine di uscita dei Big: Paolo Jannacci, Rancore, Giordana Angi, Francesco Gabbani, Rapahel Gualazzi, Anastasio, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Riki, Diodato, Irene Grandi, Achille Lauro, Piero Pelù, Tosca, Michele Zarrillo, Junior Cally, Le Vibrazioni, Alberto Urso, Levante, Bugo e Morgan, Rita Pavone, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini e Marco Masini. Le canzoni dei Big saranno votate solo dalla Sala Stampa. La serata si aprirà con lo svelamento della classifica provvisoria, risultato dei numeri messi assieme dalla prima e la seconda serata con la Giuria Demoscopica e la classifica di ieri decretata dall’Orchestra per le cover. Al fianco di Amadeus questa sera Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. I super ospiti sono: Tony Renis che duetterà con Fiorello, Dua Lipa, ... ilfattoquotidiano

