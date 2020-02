Festival di Sanremo 2020, la diretta della quarta serata. Leo Gassmann e Tecla finalisti della gara Nuove Proposte: ma per l’account Instagram ufficiale del Festival ha già vinto lei- FOTO e VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 rischia di diventare una delle serate sanremesi più lunghe di sempre. L’orario di fine della puntata? Da scaletta, le 2.25 di notte. L’ultimo artista, Marco Masini, è previsto alle 2.10. Una follia. Enrico Nigiotti, il 22esimo a esibirsi, ha ironizzato: “Vado a Livorno e torno“. LA diretta della serata 21. 27 – Tra loro, vince Leo Gassman con il 50,1% (un parimerito, in pratica). Tecla e il nipote di Vittorio Gassman sono i due finalisti, ma per l’account Instagram ufficiale del Festival di Sanremo ha già vinto il Festival. Un post, pubblicato e poi rimosso, l’ha eletta a vincitrice della categoria Nuove Proposte. 21.15 – Si comincia con la gara dei Giovani, e intanto in sala stampa esplode la polemica sulle votazioni. I giornalisti (il cui voto conta per il 33%) hanno potuto votare ... ilfattoquotidiano

