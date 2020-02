Festival di Sanremo 2020, la diretta della quarta serata. Amadeus scherza con Francesca Sofia Novello e il “passo indietro”, il vestito di Elodie scatena i commenti – FOTO e VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 rischia di diventare una delle serate sanremesi più lunghe di sempre. L’orario di fine della puntata? Da scaletta, le 2.25 di notte. L’ultimo artista, Marco Masini, è previsto alle 2.10. Una follia. Enrico Nigiotti, il 22esimo a esibirsi, ha ironizzato: “Vado a Livorno e torno“. LA diretta della serata 23.10 – Ma finalmente è il turno di Francesca Sofia Novello. Amadeus la introduce così: “Di lei si è parlato tanto, tantissimo. Sono stato io il primo a parlarne (si prende a schiaffi da solo, ndr). Siamo finiti su tutti i giornali”. Questa è la prima volta che la fidanzata di Valentino Rossi si fa vedere davanti alle telecamere. Sembra terrorizzata, ed in effetti dice di esserlo. Amadeus non fa nulla per metterla a suo agio e scherza sul passo indietro, pregandola di non ... ilfattoquotidiano

